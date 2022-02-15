Поиск
Биатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнееКёрлинг04:05Мужчины. Круговой раунд #9 Россия - Норвегия 5:12Подробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

"СПБ биржа" решила ждать лучшей конъюнктуры рынка для листинга на NASDAQ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" будет ждать лучшей конъюнктуры рынка для листинга на NASDAQ, сказал гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов в ходе конференции "Коммерсанта" "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

В середине ноября 2021 года "СПБ биржа" провела IPO, в рамках которого разместила 13,3% от акционерного капитала. Цена размещения составила $11,5 за одну акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5.

"СПБ биржа" также официально объявляла о намерениях получить листинг на американской площадке в первом полугодии 2022 года. Тогда же источники "Интерфакса" сообщали, что получить листинг на Nasdaq биржа планирует в апреле 2022 года и привлечь на этой площадке еще около $300 млн.

"Что касается международного размещения, понятно, что сейчас рыночная конъюнктура не самая лучшая, в принципе для первичного рынка как такового. Тем более для российских компаний. Поэтому естественно, что мы будем ждать, когда конъюнктура, и надеемся, что она вернется в положительную плоскость, и все наши переживания относительно происходящих событий останутся в прошлом, и рынок войдет в нормальную стадию, и первичные размещения на рынке начнутся. И мы, естественно, будем ждать это окно", - сказал Горюнов во вторник.

"СПБ биржа" – организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

СПБ биржа NASDAQ

Новости

В Банке России высказались против продажи криптовалюты "неквалам"

ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля

ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля

Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов

ЦБ третий год фиксирует снижение доли иностранного капитала в российских банках

Glencore продаст свою долю в "Русснефти"

Glencore продаст свою долю в "Русснефти"

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их вместимости

Нерезиденты в январе продали российские акции на сумму 111 млрд руб.

Рубль вечером слегка растерял темпы роста к доллару и евро

Рубль вечером слегка растерял темпы роста к доллару и евро

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3500п по индексу МосБиржи

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });