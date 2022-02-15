"СПБ биржа" решила ждать лучшей конъюнктуры рынка для листинга на NASDAQ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" будет ждать лучшей конъюнктуры рынка для листинга на NASDAQ, сказал гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов в ходе конференции "Коммерсанта" "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

В середине ноября 2021 года "СПБ биржа" провела IPO, в рамках которого разместила 13,3% от акционерного капитала. Цена размещения составила $11,5 за одну акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5.

"СПБ биржа" также официально объявляла о намерениях получить листинг на американской площадке в первом полугодии 2022 года. Тогда же источники "Интерфакса" сообщали, что получить листинг на Nasdaq биржа планирует в апреле 2022 года и привлечь на этой площадке еще около $300 млн.

"Что касается международного размещения, понятно, что сейчас рыночная конъюнктура не самая лучшая, в принципе для первичного рынка как такового. Тем более для российских компаний. Поэтому естественно, что мы будем ждать, когда конъюнктура, и надеемся, что она вернется в положительную плоскость, и все наши переживания относительно происходящих событий останутся в прошлом, и рынок войдет в нормальную стадию, и первичные размещения на рынке начнутся. И мы, естественно, будем ждать это окно", - сказал Горюнов во вторник.

"СПБ биржа" – организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.