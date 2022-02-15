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В Банке России высказались против продажи криптовалюты "неквалам"

Минфин предлагает лимит в 50 тысяч рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалюта не должна предлагаться неквалифицированным инвесторам, интеграция механизма ее приобретения в отечественную финансовую систему несет серьезные риски, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что министерство также признает риски, связанные с оборотом криптовалюты, предлагает ограничить ее покупку для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей.

Очередной виток дискуссии между ЦБ и Минфином относительно будущего контура регулирования криптовалют в РФ состоялся в ходе конференции "Коммерсанта" "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

"Криптовалюты действительно являются высокоспекулятивным и очень рискованным продуктом, по которому нет никакого обеспечения. Собственно говоря, это даже не ценная бумага - потому что нет обязанной стороны в юридическом смысле, поэтому здесь, я думаю, стоит рассмотреть даже более жесткие ограничения, чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов. В рамках лимитов, я бы предложил лимит (на покупку - ИФ) сократить вдвое, до 50 тысяч рублей", - сказал Моисеев в ходе конференции.

"Цифровая валюта, мы полностью согласны с ЦБ в оценке всех ее характеристик и рисков, связанных с ее оборотом, вопрос только в том, что дальше с этим делать, какие из этого следуют выводы. Это единственное разногласие, которое у нас с ЦБ осталось", - добавил Моисеев.

Он еще раз подчеркнул, что криптовалюта является рискованным активом. "Но она есть, она стала частью нашей жизни, более 10 млн человек, по нашим оценкам, инвестировали в нее, мы не можем это не замечать и не реагировать", - сказал замглавы Минфина.

Ведущий конференции, представитель ИМЭМО РАН Владимир Миловидов отметил, что, по некоторым оценкам, средний размер криптокошелька составляет 160 тысяч рублей, и спросил у представителя ЦБ о его мнении относительно предложенных Минфином ограничений на покупку "неквалами" в 50 тысяч рублей.

"Я считаю, что эти ограничения необоснованы, но не в том смысле - 50 тысяч рублей или 160 тысяч рублей, а в том, что в принципе неквалифицированные инвесторы никакого отношения к криптовалюте на территории РФ иметь не должны", - сказал Чистюхин.

Представитель ЦБ подчеркнул, что процесс покупки юридическими и физическими лицами криптовалюты на зарубежных биржах распространяется, но не захватил всех профучастников и инфраструктуру. "По большому счету часть инвесторов от него отделена, и нам бы хотелось, чтобы такой статус-кво и сохранился", - добавил он. "Альтернатива этому - это открывать (криптовалютные - ИФ) кошельки здесь, но повторяю, нам кажется, что с точки зрения рисков финансовой стабильности, с точки зрения защиты инвесторов это было бы крайне неправильное решение", - сказал Чистюхин.

Ранее ЦБ и Минфин представили противоположное видение развития данного рынка. ЦБ в своем консультативном докладе предложил запретить майнинг и использование инфраструктуры внутреннего финансового рынка для операций с криптовалютой. В свою очередь, Минфин предложил встроить сегмент криптовалютных операций как в банковский сектор, так и в сферу операторов обмена цифровых валют с введением соответствующего реестра операторов. Правительство РФ утвердило концепцию развития рынка криптовалют, основанную на предложениях Минфина, 8 февраля.

ЦБ РФ

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