Glencore увеличил годовую выручку на 43%,

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore увеличила выручку в 2021 году на 43%, до $203,75 млрд, в основном благодаря сильному росту commodities.

На фоне сильных результатов Glencore перечислит акционерам в общей сложности $4 млрд за 2021 год, включая $0,26 на акцию ($3,4 млрд) в виде дивидендов и $500 млн - в рамках новой программы buyback.

Скорректированная EBITDA выросла за год на 84%, составив $21,32 млрд.

В том числе, EBITDA промышленных активов, включая металлы, выросла на 118%, до $17,1 млрд, за счет роста цен на сырьевые товары, многие из которых (уголь, кобальт, медь, никель и цинк) достигли своих многолетних максимумов за счет расширения дефицита предложения.

Рентабельность по EBITDA в секторе производства металлов поднялась до 45% с 36% годом ранее, в энергетике - до 47% с 17%.

EPS составил $0,38 против минус $0,14 годом ранее.

Чистая прибыль, относящаяся на долю акционеров, составила $4,96 млрд против убытка $1,9 млрд годом ранее.

Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,28x с 1,37x в 2020 году, чистый долг сократился на 62%, до $6 млрд.