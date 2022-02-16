Госдума хочет рекомендовать отменить пошлину на экспорт зерна

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме РФ рекомендуют правительству совместно с отраслевыми союзами аграрно-промышленного комплекса проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, либо внесения изменений в расчет ставок пошлины.

Это следует из проекта рекомендаций к парламентским слушаниям о госрегулировании системы ценообразования на продовольствие, которые проходят в среду в Госдуме.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

Введение плавающей пошлины на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции "привело к критическому снижению рентабельности сельскохозяйственного производства и вынудило аграриев переориентироваться на производство более рентабельных культур, в первую очередь подсолнечника, сои, льна, гороха", говорится в материалах к парламентским слушаниям.

Кроме того, установление вывозных пошлин на основной экспортный продукт - зерно - ставит под угрозу срыва исполнение указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года в части достижения объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере $45 млрд, отмечается в документе. Это подтверждается данными ФТС, считают участники парламентских слушаний: с начала сельхозгода по 20 января Россия экспортировала 25,1 млн тонн зерна, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. Экспорт пшеницы сократился на 24%, до 21 млн тонн, ячменя - на 32,3%, до 2,7 млн тонн, кукурузы - на 27,9%, до 1,1 млн тонн.

При этом наблюдается сокращение запасов, замедление темпов роста животноводства, внутреннего потребления зерна и производства муки, сказано в документе.