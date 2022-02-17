Российские фермеры призвали отменить экспортную пошлину на зерно

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские фермеры выступают за отмену экспортной пошлины на зерно, заявил президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) Владимир Плотников на съезде ассоциации.

"Если оставить пошлину, то зерновое производство станет неизкорентабельным, мы потеряем прогрессивные завоевания, которые были последние годы. Экспортную пошлину надо отменить", - сказал он.

Он подчеркнул, что это обобщенное мнение всех фермеров, выступавших на совещании накануне съезда в среду.

За отмену или снижение экспортной пошлины на зерно выступают и в Госдуме. В рекомендациях, принятых на парламентских слушаниях в среду, было рекомендовано правительству совместно с отраслевыми союзами АПК проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, либо изменить расчет ставок пошлины.

"Мы твердо ставим вопрос об отмене пошлины или снижении ее до минимума, тогда будет не такая большая сумма изыматься на килограммы зерна", - заявил на слушаниях председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.