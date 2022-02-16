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Абрамович перевел на себя долю в Evraz

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Роман Абрамович перевел на себя долю (28,64%) в Evraz, которой ранее владел через Greenleas International Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, говорится в сообщении компании.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер – Роман Абрамович (контролирует 28,64%). Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) – 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев – 3,01%.

На этой неделе произошло выделение угольных активов, консолидированных на "Распадской", из металлургической компании. По ее итогам структуры основных акционеров Evraz – Greenleas International Романа Абрамовича, Abiglaze Александра Абрамова и Crosland Global Александра Фролова – которые в настоящее время владеют 57,61% акций Evraz, будут владеть минимум 53,72% "Распадской".

Роман Абрамович Evraz Greenleas

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