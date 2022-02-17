Отклонен иск "Яндекса" о недействительности частичной отмены охраны знака "Афиша"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента от 14 октября 2020 года. Ведомство тогда признало предоставление охраны товарному знаку "Афиша" (№206077) частично недействительным, а именно, в отношении товаров 16-го класса МКТУ (бумага, картон и изделия из них).

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - говорится на сайте суда.

Оспариваемый знак с приоритетом от 30 декабря 1998 года зарегистрирован 1 ноября 2001 года в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Правообладателем является ООО "Компания Афиша" (Москва, входит в "СберИнтертеймент"). Правовая охрана предоставлена в отношении большого количества классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 30 декабря 2028 года.

В 2020 году суд уже отказал "Яндексу" в признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша".

Сам спор об использовании товарного знака "Афиша" ведется больше года, параллельно с "Яндексом" в подобном споре участвовала "МТС", развивающая сервис "МТС Афиша".

"Яндекс" зарегистрировал товарный знак "Яндекс.Афиша" в 2019 году.

В декабре 2019 года Роспатент признал законным использование "Яндексом" слова "афиша" в товарных знаках, однако в апреле 2020 года Rambler смог оспорить это решение через коллегию палаты по патентным спорам. Помимо этого, коллегия отменила регистрацию товарного знака "МТС.Афиша".

Как сообщалось, "Яндекс" в середине января 2021 года подал в СИП пять исков, привлек к делу Роспатент и ООО "Компания Афиша".

СИП 20 января 2022 года отклонил заявление ООО "Яндекс" о признании недействительным решения Роспатента, который 14 октября 2020 года оставил охрану знака "Афиша рестораны" (№696705) на имя ООО "Компания Афиша".

Этот товарный знак с приоритетом от 27 апреля 2018 года был зарегистрирован 7 февраля 2019 года в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на ООО "Компания Афиша" в отношении товаров ряда классов МКТУ. Регистрация действует до 27 апреля 2028 года. Слово "рестораны" - неохраняемый элемент.

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года.