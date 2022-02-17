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Цены на нефть ускорили снижение на новостях о переговорах с Ираном

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось в четверг на фоне ожиданий, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая откроет путь для иранской нефти на мировой рынок.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:39 по московскому времени подешевели на $1,85 (1,95%) - до $92,96 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,07 (2,21%) - до $91,59 за баррель.

Накануне главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал в твиттере, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок: представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

"Положительное движение переговоров США и Ирана несколько успокаивает нефтяной рынок, - отметил старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти. - Хотя соглашения пока нет, цены опускаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях, что это позволит вернуть на рынок нефть в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю".

Тем временем нефтяной рынок получает определенную поддержку за счет нового витка геополитической напряженности. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек, сообщает CNBC. В Вашингтоне также посчитали "фальшивыми" заявления Минобороны РФ о возвращении войск с учений на границе в места базирования.

Иран Brent WTI

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