РФ в 2021 году экспортировала продукции АПК на $37,7 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году экспортировала продукции агропромышленного комплекса (АПК) на $37,7 млрд, сообщает центр "Агроэкспорт". Это окончательные результаты года.

В 2020 году экспорт составил $30,5 млрд.

В натуральном выражении поставки достигли 71,1 млн тонн.

Наибольшую долю в общий показатель внесли зерновые культуры. Их было экспортировано на $11,441 млрд, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Но наибольшие темпы роста продемонстрировала масложировая продукция. Ее экспорт вырос на 48%, до $7,28 млрд. Отгрузки рыбы и морепродуктов увеличились на 37%, до $7,289 млрд, мясной и молочной продукции – на 31%, до $1,578 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 15%, до $5,193 млрд, прочей продукции АПК – на 12%, до $4,953 млрд.

Основным покупателем продукции российского АПК стал ЕС, импортировавший ее на $4,716 млрд, что на 41% больше предыдущего года. Его доля в экспорте составила 12,5%. Импорт Турции достиг $4,33 млрд (на 38% больше, доля 11,5%). Замыкающий топ-3 Китай снизил закупки на 12%, до $3,554 млрд (доля 9,4%).

В Казахстан было экспортировано агропродукции и продовольствия на $2,777 млрд, что на 33% больше, чем в 2020 году, в Южную Корею, замыкающую топ-5 – на $2,51 млрд (на 43% больше). Доля Казахстана в экспорте составила 7,4%, Южной Кореи - 6,7%.