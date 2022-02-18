Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнее
Биатлон12:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

РФ в 2021 году экспортировала продукции АПК на $37,7 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году экспортировала продукции агропромышленного комплекса (АПК) на $37,7 млрд, сообщает центр "Агроэкспорт". Это окончательные результаты года.

В 2020 году экспорт составил $30,5 млрд.

В натуральном выражении поставки достигли 71,1 млн тонн.

Наибольшую долю в общий показатель внесли зерновые культуры. Их было экспортировано на $11,441 млрд, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Но наибольшие темпы роста продемонстрировала масложировая продукция. Ее экспорт вырос на 48%, до $7,28 млрд. Отгрузки рыбы и морепродуктов увеличились на 37%, до $7,289 млрд, мясной и молочной продукции – на 31%, до $1,578 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 15%, до $5,193 млрд, прочей продукции АПК – на 12%, до $4,953 млрд.

Основным покупателем продукции российского АПК стал ЕС, импортировавший ее на $4,716 млрд, что на 41% больше предыдущего года. Его доля в экспорте составила 12,5%. Импорт Турции достиг $4,33 млрд (на 38% больше, доля 11,5%). Замыкающий топ-3 Китай снизил закупки на 12%, до $3,554 млрд (доля 9,4%).

В Казахстан было экспортировано агропродукции и продовольствия на $2,777 млрд, что на 33% больше, чем в 2020 году, в Южную Корею, замыкающую топ-5 – на $2,51 млрд (на 43% больше). Доля Казахстана в экспорте составила 7,4%, Южной Кореи - 6,7%.

АПК Агроэкспорт Минсельхоз

Новости

Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

Рынки акций Европы в четверг закрылись снижением

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитики

Штрафы по "делам металлургов" рассчитают исходя из выручки за 2020 год

Рубль и акции отыграли часть потерь на новостях о возвращении войск РФ после учений

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });