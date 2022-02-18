События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил пятницу и неделю падением на фоне напряженности на востоке Украины. Тажке игроки закрывали позиции в преддверии выходных в целях сокращения рисков. Индексы МосБиржи и РТС откатились ниже рубежей 3400 и 1400 пунктов соответственно.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3393,31 пункта (-3,4%, утренний максимум - 3571,03 пункта), индекс РТС - 1391,31 пункта (-4,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" подешевели в пределах 10,1%.

Доллар подорожал на 53 копейки, до 76,82 рубля. Днем курс опускался до 75,6 рубля.

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 4,3-5,4%, доллар подешевел на 35 копеек.

Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве, события, происходящие на юго-востоке Украины, потенциально представляют большую опасность, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ответа Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности планируются дальнейшие двусторонние контакты на рабочем и высоком уровне, сказал он также.

Лидеры стран G7 проведут 24 февраля видеоконференцию, темой которой станет ситуация вокруг Украины, встреча пройдет в рамках немецкого председательства в "семерке", сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

Подешевели в пятницу расписки OZON (-10,1%), акции "Яндекса" (-7,7%), расписки TCS Group (-6,6%), бумаги АФК "Система" (-6,4%), "Аэрофлота" (-4,7%), "АЛРОСА" (-4,6%), Сбербанка (-4,6% и -4,3% "префы"), "Роснефти" (-4,4%), ВТБ (-4,4%), "Газпрома" (-4,2%), "МТС" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,9% и -2% "префы"), "Татнефти" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "Московской биржи" (-2,8%), "Магнита" (-2,5%), UC Rusal (-2,3%), "ММК" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Норникеля" (-1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,6%), "РусГидро" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 109,81 руб. на акцию, датой закрытия реестра акционеров для выплат рекомендовано установить 31 мая, сообщила компания. За III квартал дивиденды составили 85,93 руб. на акцию.

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,497 млрд, падение на 13%). Группа "Северсталь" увеличила в IV квартале продажи стали на 15% к III кварталу, до 3,098 млн тонн.

ПАО "Северсталь" повысило ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд, следует из презентации компании по итогам финансовых результатов за IV квартал. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд (-13% к 2020 году).

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на неделе российский рынок акций был под влиянием новостей геополитических и военного характера: в фокусе внимания инвесторов оказались усилившиеся обстрелы на линии разграничения сторон в Донбассе.

Фоном идет санкционная риторика: Евросоюз готов огласить жесткий пакет антироссийских санкций, как только это потребуется, а в Сенате США обсуждаются новые достаточно болезненные санкции без условия "вторжения". Инвесторы с надеждой будут ждать намеченную встречу госсекретаря США Блинкена с министром иностранных дел РФ Лавровым в конце следующей недели, что может поддержать рынки. На ближайших выходных запланированы очередные учения сил стратегического сдерживания России, на которых планируется провести пуски баллистических и крылатых ракет. На следующей неделе внимание инвесторов могут привлечь защитные активы, в первую очередь, это коснется золота. Цены на драгоценный металл находятся вблизи $1900 за унцию, и не исключено, что рост котировок продолжится на фоне сохранения повышенной геополитической напряженности, даже без серьезной военной эскалации, считает эксперт.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отметил, что традиционно по пятницам участники торгов боятся брать на себя риски непредсказуемых выходных. Риторика условного Запада остается сфокусированной на "неизбежном" нападении России на Украину "со дня на день". Между тем, уже на следующую пятницу запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США.

Американские фондовые индексы накануне упали на 1,8-2,9% из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины. Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности Россия только наращивает свой воинский контингент у границы. Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia снизился на 1%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-1,3%) и Штаты (индексы просели на 0,1-0,7%).

Нефтяной рынок вечером в пятницу замедлил снижение, но может завершить неделю в "красной зоне" впервые с начала 2022 года; трейдеры следят за ходом переговоров о ядерной программе Ирана и ожидают увеличения глобальных поставок нефти.

К 18:50 апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $92,84 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $91,42 за баррель.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции банка "Санкт-Петербург" (-8,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-8,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-8,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (-7,8%), расписки HeadHunter (-6,3%), бумаги "Детского мира" (-6,1%).

Лидерами роста выступили котировки "Самараэнерго" (+12,4%), ГК "Самолет" (+1,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+0,9%), расписки Globaltrans (+0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 195,1 млрд рублей (из них 55,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 33,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,91 млрд рублей на акции "Яндекса").