Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро после роста на "Московской бирже" в пятницу утром развернулся вниз перед выходными днями и в условиях очередного обострения геополитических рисков.

К 19:00 доллар дорожал на 67,25 копейки, до 76,96 рубля, евро дорожал на 69,75 копейки, до 87,27 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 68,38 копейки - до 80,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах перед выходными днями и в условиях очередного обострения геополитических рисков. В этот раз основным негативным поводом для рубля стало решение властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эвакуировать значительную часть населения республик на территорию России из-за роста напряженности.

Жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Ростовскую область России по договоренностью с Москвой и Ростовской областью.

По данным ежедневного отчета наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, фиксируется увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта.

"В Луганской области СММ зафиксировала 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов неопределенного происхождения, - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 февраля. - В Донецкой области Миссия зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов ... За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня".

Глава Пентагона США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу призвал Россию к отводу ее войск от границ с Украиной, заявило в пятницу Минобороны США. "Министр Остин призвал к деэскалации, отводу российских сил, окружающих Украину, на их места постоянной дислокации и к дипломатическому урегулированию", - говорится в сообщении.

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала России, что ЕС примет "беспрецедентные санкции" в отношении России в случае нарушения суверенитета Украины, включая отказ от "Северного потока 2". Она заверила, что переговоров "за спиной Украины" не будет.

Позитивом для рынка стала новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на следующей неделе. Однако позднее, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходящие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу вновь полностью во власти геополитических новостей. "Если в начале торговой сессии и днем рубль укреплялся на новостях о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, то к вечеру доллар в моменте вырос практически на 50 копеек на новостях об эвакуации граждан ДНР на территорию России. Тем не менее, долговой рублевый рынок остается в спокойном состоянии, доходности растут на 2-10 базисных пунктов", - отмечает Наумова.

"Сессия оказалась очень эмоциональной и волатильной, и к ее завершению рынок все-таки ушел ниже уровней начала торгов. Геополитические риски, так или иначе, будут держать инвесторов в напряжении, пока вопрос не окажется закрытым", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В начале торгов рубль резко укрепился, реагируя на восстановление мировых рынков и нефтяных цен. Затем они возобновили снижение, вызвав резкую просадку российской валюты. Однако вскоре она совершила еще одни рывок вверх, несмотря на ухудшение внешнего фона и геополитический негатив. (. . .) Во второй половине торгов вышла новость о том, что власти самопровозглашенных республик на территории Украины организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Это спровоцировало резкий провал рублевых активов, а также глобальных рынков акций. Российская валюта опустилась в умеренный минус: доллар вновь преодолел отметку 77 рублей", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,45% - до $92,55 за баррель. Мартовские фьючерсы на на WTI дешевели к этому моменту на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,76% - до $91,06 за баррель. Днем котировки падали более чем на 2%, Brent достигала $90,5 за баррель. Цены на нефть могут завершить неделю снижением впервые с начала 2022 года.

На рынок оказывают давление перспективы увеличения предложения из-за возврата иранской нефти. Этот фактор перевешивает опасения возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,92 копейки, до 75,7619 рубля, и увеличил курс евро на 1,82 копейки, до 86,1489 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 7,43 копейки по отношению к четвергу и составил 75,8429 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, вырос на 5,34 копейки и составил 76,0659 рубля/$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 895,473 млн, из которых $944,698 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 950,775 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 16,42 копейки, до 86,0907 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 3,06 копейки, увеличившись до 86,3679 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 610,221 млн евро, из которых 166,497 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 443,724 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 10,0% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 б.п. - до 9,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 3 б.п. - до 9,76% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. каждая - до 10,64% и 10,81% годовых соответственно.