Рынки акций Европы завершили торги и неделю снижением на фоне роста геополитической напряженности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением. Индексы также продемонстрировали отрицательную динамику по итогам всей недели.

На инвесторов оказывает давление продолжающийся рост геополитической напряженности в Восточной Европе. Украинские власти и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, из региона поступают противоречивые сведения об изменении численности российского военного контингента - Кремль заявляет об отводе войск от границы, тогда как Пентагон утверждает, что их численность растет.

Позитивном для рынка, обеспечившим умеренный рост в начале торгов, стала новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 0,81% и составил 460,81 пункта. С начала недели индикатор потерял порядка 2%.

Германский индекс DAX снизился на 1,47%, французский САС 40 - на 0,25%, британский FTSE 100 - на 0,32%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 0,61% и 0,94% соответственно.

Тем временем в пятницу стало известно, что розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, опередив прогнозы рынка, варьировавшиеся от 1% до 1,2%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 3,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция несколько ослабела по сравнению с декабрьскими темпами в 3,4%, которые были максимальными за последние 13 лет.

Акции Hermes International SCA подешевели на 4,1%, несмотря на сильную отчетность. Французский дом моды в 2021 году увеличил чистую прибыль на 77%, сильнее прогноза, благодаря росту продаж в Азии и восстановлению европейского рынка после пандемии COVID-19. Годовая выручка компании выросла почти на 41%.

Цена бумаг французского автомобилестроительного концерна Renault SA упала на 0,04%, хотя компания сообщила, что вернулась к прибыли по итогам 2021 года и ожидает дальнейшего улучшения финансовых показателей.

Котировки акций Eni SpA увеличились на торгах в Милане на 1%. Итальянская нефтегазовая компания отчиталась о чистой прибыли в четвертом квартале 2021 года благодаря удвоению выручки на фоне роста цен на энергоносители.

Капитализация германской страховой компании Allianz SE опустилась на 3,8%, поскольку компания получила чистый убыток в четвертом квартале 2021 года, несмотря на увеличение выручки.

Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль почти в 8 раз на фоне роста цен на электроэнергию. Тем не менее акции EDF подешевели на 2,35%.

Стоимость бумаг французской медиакомпании Lagardere выросла почти на 5% на новости о том, что Vivendi SE рассматривает вариант повышения предложения о выкупе всех акций компании. Капитализация Vivendi снизилась на 0,6%.