Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:16Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 254 960+1 536 938

Рынки акций Европы завершили торги и неделю снижением на фоне роста геополитической напряженности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением. Индексы также продемонстрировали отрицательную динамику по итогам всей недели.

На инвесторов оказывает давление продолжающийся рост геополитической напряженности в Восточной Европе. Украинские власти и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, из региона поступают противоречивые сведения об изменении численности российского военного контингента - Кремль заявляет об отводе войск от границы, тогда как Пентагон утверждает, что их численность растет.

Позитивном для рынка, обеспечившим умеренный рост в начале торгов, стала новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 0,81% и составил 460,81 пункта. С начала недели индикатор потерял порядка 2%.

Германский индекс DAX снизился на 1,47%, французский САС 40 - на 0,25%, британский FTSE 100 - на 0,32%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 0,61% и 0,94% соответственно.

Тем временем в пятницу стало известно, что розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, опередив прогнозы рынка, варьировавшиеся от 1% до 1,2%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 3,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция несколько ослабела по сравнению с декабрьскими темпами в 3,4%, которые были максимальными за последние 13 лет.

Акции Hermes International SCA подешевели на 4,1%, несмотря на сильную отчетность. Французский дом моды в 2021 году увеличил чистую прибыль на 77%, сильнее прогноза, благодаря росту продаж в Азии и восстановлению европейского рынка после пандемии COVID-19. Годовая выручка компании выросла почти на 41%.

Цена бумаг французского автомобилестроительного концерна Renault SA упала на 0,04%, хотя компания сообщила, что вернулась к прибыли по итогам 2021 года и ожидает дальнейшего улучшения финансовых показателей.

Котировки акций Eni SpA увеличились на торгах в Милане на 1%. Итальянская нефтегазовая компания отчиталась о чистой прибыли в четвертом квартале 2021 года благодаря удвоению выручки на фоне роста цен на энергоносители.

Капитализация германской страховой компании Allianz SE опустилась на 3,8%, поскольку компания получила чистый убыток в четвертом квартале 2021 года, несмотря на увеличение выручки.

Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль почти в 8 раз на фоне роста цен на электроэнергию. Тем не менее акции EDF подешевели на 2,35%.

Стоимость бумаг французской медиакомпании Lagardere выросла почти на 5% на новости о том, что Vivendi SE рассматривает вариант повышения предложения о выкупе всех акций компании. Капитализация Vivendi снизилась на 0,6%.

Stoxx Europe 600 FTSE 100 DAX CAC 40 FTSE MIB IBEX 35

Новости

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан ДНР в Россию

ЦБ предложил штрафы для граждан до 50 000 рублей за расчеты в криптовалютах

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });