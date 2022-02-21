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Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП РФ в 2022г с 3,0% до 2,8%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило свою оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3,0% до 2,8%, сообщила в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

По данным издания, показатель предложено пересмотреть в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина, который в конце сентября просил правительство до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022-2024 гг. На прошлой неделе Путин провел совещание по этому вопросу.

По словам федерального чиновника, понизить прогноз роста российской экономики в 2022 году предлагается из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 г.

Как сообщалось, по первой оценке Росстата, рост ВВП РФ в 2021 году составил 4,7% после падения на 2,7% в 2020 году. Рост ВВП РФ в 2021 году оказался выше, чем ожидали ЦБ (4,0-4,5%), Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 4,2%, а последняя оценка в феврале равнялась 4,6%), а также экономисты - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост на 4,4%.

Как сообщалось, Минэкономразвития также повысило свой прогноз по инфляции на 2022 год с 4,0% до 5,9%, а также прогноз по среднегодовой цене на нефть марки Urals на 2022 год с $62,2 до $77,7 за баррель.

Министр финансов Антон Силуанов в беседе с журналистами на прошлой неделе отмечал, что все эти оценки пока предварительные, не являются новым официальным прогнозом, "но они отражают реалии". Официальное уточнение прогноза правительства ожидается по графику в апреле.

Новая оценка Минэкономразвития роста российской экономики в 2022 году все равно остается выше середины интервального прогноза ЦБ и ожиданий экономистов.

Банк России 11 февраля сохранил свой прогноз роста ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,0-3,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по росту ВВП РФ в 2022 году равняется 2,5%.

Минэкономразвития РФ

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