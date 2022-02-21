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ЦБ ожидает по итогам I квартала ускорения роста ВВП РФ и замедления инфляции

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ ожидает ускорение роста ВВП РФ в I квартале 2022 года до 5,5% (с 5,0% в IV квартале 2021 года), говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

Инфляция в годовом выражении по итогам I квартала 2022 года может замедлиться до 8,5%, следует из документа.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 11 февраля 2022 года несколько замедлилась до 8,75% с 8,80% на 4 февраля, но была выше показателя на конец января (8,73%) и конец декабря (8,39%).

"Российская экономика начинает 2022 год с более высокими уровнем и темпом роста выпуска, но при этом и с более высокой инфляцией, чем ожидалось. По оценкам Банка России, в IV квартале 2021 года российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста, наблюдается перегрев на фоне опережающего роста спроса по сравнению с предложением", - говорится в докладе ЦБ.

ЦБ РФ

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