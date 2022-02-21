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РФ ежегодно теряет 5-7% урожая зерна из-за нехватки мощностей для его хранения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - АПК РФ ежегодно теряет до 5-7% урожая зерна из-за нехватки мощностей для его доработки и хранения. Это следует из презентации Российского зернового союза, представленной на бизнес-конференции "Зернохранилища России - 2022" в понедельник в Москве.

К потерям приводит также моральный и физический износ таких мощностей.

"И это довольно скромная оценка", - говорится в документах.

В целом же, как отмечает союз, потери зерна начинают формироваться еще во время уборки в поле. На этой стадии теряется до 2-3% зерна (при текущем урожае это 2,5-3,5 млн тонн), прежде всего, из-за изношенности зерноуборочной техники и более низкой по сравнению с другими странами ее численности на 1 га пашни.

Как сообщил на конференции директор департамента сертификации предприятий хлебопродуктов союза Дмитрий Лукьянов, общая мощность хранения зерновых культур в РФ составляет 146,8 млн тонн. Более половины из них – 82 млн тонн – приходится на сельхозпроизводителей. Мощности комбинатов хлебопродуктов и элеваторов рассчитаны на 47,4 млн тонн, перерабатывающих предприятий (мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, пивзаводов и спиртовых предприятий) – 17,4 млн тонн.

"Качественное хранение – это 47,4 млн и 17,4 млн тонн, а все остальное – 82 млн тонн – это краткосрочное хранение, это в первую очередь зерносклады", - сказал он.

По данным Росстата, в 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна (133,5 млн тонн в 2020 году), в том числе 76 млн тонн пшеницы (85,9 млн тонн).

Российский зерновой союз

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