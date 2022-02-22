Перестраховочная компания Munich Re запустит buyback на 1 млрд евро

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, планирует запустить программу обратного выкупа акций на 1 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе компании, buyback продлится с 29 апреля 2022 года по 5 мая 2023 года. Munich Re планирует выкупить 2,8% акций, что в абсолютном выражении составляет 3,9 млн акций.

Выкупленные акции будут аннулированы, отмечается в сообщении.

Компания также планирует увеличить дивиденды за 2021 год на 1,2 евро, до 11 евро на акцию.

Котировки акций Munich Re растут на 0,08% в ходе торгов в Германии во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 8,42%, в то время как германский индекс DAX прибавил 5,87% за этот период.