Munich Re подтвердила годовой прогноз на фоне сокращения квартальной прибыли на треть

Из-за событий на Украине перестраховщик потерял около 290 млн евро

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, сократила чистую прибыль на 31% во втором квартале 2022 года, но подтвердила годовой прогноз показателя.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 768 млн евро по сравнению с 1,1 млрд евро годом ранее.

Валовой объем премий увеличился до 15,85 млрд евро против 14,64 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль Munich Re на уровне 719 млн евро, премии - на уровне 15,8 млрд евро.

В связи с событиями на Украине компания зафиксировала убыток в размере около 90 млн евро во втором квартале и в районе 200 млн евро в первом полугодии.

Убытки в связи с природными катастрофами повысились на 25% в минувшем квартале, а самым масштабным природным бедствием стала засуха в Южной Америке - из-за нее убыток компании составил порядка 130 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает получить прибыль в размере 3,3 млрд евро в 2022 году.

С начала года капитализация Munich Re снизилась на 12,3%, до 31,54 млрд евро.