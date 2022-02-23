Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились на 1-1,4% по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 завершил день на минимальной отметке с 4 октября, а Dow Jones Industrial Average - с 18 июня.

Кроме того, S&P 500 вошел в фазу коррекции, то есть он упал более чем на 10% с рекордного максимума, зафиксированного в самом начале этого года, отмечает The Wall Street Journal.

Внимание участников рынка сосредоточено на ситуации на востоке Украины, где наблюдается эскалация напряженности. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР. Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права, ряд из них ввели санкции.

"Военные столкновения пугают", но рынок, похоже, полагает, что конфронтация вокруг Украины "будет ограниченной", заявил главный глобальный инвестиционный аналитик Charles Schwab Джеффри Клейнтоп изданию MarketWatch.

"Реакция рынка умеренная", - добавил он. Россия "очень маленький" торговый партнер США, отметил также эксперт.

"Основная часть распродажи на мировых рынках акций в этом году может быть связана с "ястребиным" смещением тональности ведущих центральных банков мира, - полагает главный экономист группы Capitol Economics Нил Ширинг. - Это говорит о том, что у мировых фондовых рынков все еще есть значительная возможность для падения (и потенциал для роста цен активов "тихой гавани", включая гособлигации США), если конфликт обострится".

"Напряженность между Россией и Украиной представляет собой низкие риски для прибылей американских компаний, но шок от цен на энергоносители на фоне агрессивного разворота политики центробанков из-за инфляции может еще больше ухудшить настроения инвесторов и перспективы экономического роста", - отмечается в обзоре аналитиков JPMorgan.

Индекс потребительского доверия в США в феврале опустился до 110,5 пункта по сравнению с пересмотренными 111,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали снижения до 110 пунктов с объявленного ранее январского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ухудшение доверия в Conference Board объясняют усилением инфляционного давления, а также растущим пессимизмом американцев в отношении перспектив экономики.

Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка. Тем не менее, котировки акций компании рухнули за день на 8,9% из-за слабых прогнозов на текущий фингод.

Стоимость Macy's Inc. упала на 5%, несмотря на ряд позитивных новостей. Владелец сетевых универмагов в четвертом квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогноза, увеличил квартальные дивиденды на 5%, а также объявил программу buyback объемом $2 млрд.

Между тем цена акций Krispy Kreme подскочила на 8,4%. Сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, получила чистую прибыль в октябре-декабре, а также увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Один из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире Medtronic Plc в третьем квартале 2022 финансового года, который завершился 28 января, увеличил чистую прибыль на 17%, но скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий. Котировки акций компании выросли на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 482,57 пункта (1,42%) - до 33596,61 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Home Depot выступили акции Boeing Co., подешевевшие на 4,9%, и Nike Inc. - на 3,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 44,11 пункта (1,01%), составив 4304,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился по итогам сессии на 166,55 пункта (1,23%) - до 13381,52 пункта.