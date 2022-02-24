Brent превысила $100 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть в четверг утром на фоне возросшей геополитической напряженности обновили семилетние максимумы, котировки североморской нефти марки Brent превысили отметку в $100 за баррель впервые с сентября 2014 года.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:22 по Москве подорожали до $100,01 за баррель, что на 3,27 % выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,74% и составила $95,54 за баррель.