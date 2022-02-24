Индекс Мосбиржи рухнул на 10,4% на открытии торгов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались с обвала индекса Мосбиржи на 10,4%.

Ранним утром президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

Вскоре на бирже валютные торги и торги акциями и фьючерсами практически прекратились из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы, продолжение возможно после расширения границ.

К 07:18 по Москве индекс МосБиржи составил 2742,87 пункта (-11,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 26,3%.

Подешевели расписки OZON (-26,3%), "Интер РАО" (-14,9%), АФК "Система" (-4,5%), "Татнефти" (-13,3%), "НЛМК" (-13,2%), "Норникеля" (-13%), "Сургутнефтегаза" (-12,8% и -12,2% "префы"), ВТБ (-12,8%), "Роснефти" (-12,5%), "РусГидро" (-12,2%), "Северстали" (-12,1%), Сбербанка (-11,9% и -11,8% "префы"), "МТС" (-11,8%), расписки TCS Group (-11,5%), бумаги "ММК" (-11%), "Яндекса" (-10,4%), "АЛРОСА" (-10,1%), "Газпрома" (-10,1%), "ЛУКОЙЛа" (-9,8%), UC Rusal (-9,8%), "Аэрофлота" (-9,7%), "НОВАТЭКа" (-9,7%), "Магнита" (-9,7%), "Московской биржи" (-9,4%), Polymetal (-6,3%), ПАО "Полюс" (-6%).

Накануне, когда биржевые торги акциями в России не проводились, на фьючерсных торгах в среду цены контрактов на акции и индексы показали падение на 5-12%, после чего на вечерней сессии произошла умеренная коррекция.

Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил России за пределами территории России в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Замминистра обороны России Николай Панков заявил на заседании, что это связано с тем, что ситуация в Донбассе обостряется и Россия должна взять жителей под свою защиту.

Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по военной помощи ДНР и ЛНР, сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник.

Пакет санкций, который Евросоюз готовится принять в отношении России, сильно ударит по стране, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель также отметил, что ЕС действует, координируясь с США, Великобританией и Канадой.

США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В целом рестрикции реализованы не в самом "жестком" варианте, и точка невозврата, которой могли бы стать, например, блокирующие санкции в отношении системообразующих публичных банков, пока не пройдена. В санкционный список (SDN List) включена госкорпорация ВЭБ и "military bank" (Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК). Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке. США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнется с тяжелыми последствиями. Он отметил, что такие действия Москвы приведут к усилению НАТО в Европе, Украине будет предоставлена дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная поддержка.

Президент США Джо Байден объявил, что распорядился о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

"Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом в среду.

"Как я уже говорил, мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры", - добавил Байден.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций. Меры включают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС. Также ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам.

Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщал, что администрация президента США Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ. Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".

МИД России заявил, что Россия даст на новые санкции США сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны.