Рубль обвалился на старте торгов после начала военных действий в Донбассе

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро резко растут на Московской бирже в четверг утром, рубль усилил падение к бивалютной корзине после решения России о вводе войск в Донбасс.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 82,56 - 84,08 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 84,075 руб. (+2,92 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 94,55 руб. (+2,85 руб. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,89 руб. к уровню закрытия 23 февраля, до 88,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,66 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,67 руб. выше официального курса.

Позднее стало известно, что торги рублем, акциями и фючерсами на Московской бирже практически не проводятся из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы. Продолжение возможно после расширения границ.