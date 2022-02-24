Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Рубль обвалился на старте торгов после начала военных действий в Донбассе

Рубль обвалился на старте торгов после начала военных действий в Донбассе
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро резко растут на Московской бирже в четверг утром, рубль усилил падение к бивалютной корзине после решения России о вводе войск в Донбасс.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 82,56 - 84,08 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 84,075 руб. (+2,92 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 94,55 руб. (+2,85 руб. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,89 руб. к уровню закрытия 23 февраля, до 88,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,66 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,67 руб. выше официального курса.

Позднее стало известно, что торги рублем, акциями и фючерсами на Московской бирже практически не проводятся из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы. Продолжение возможно после расширения границ.

Московская биржа

Новости

Торги на Мосбирже почти остановились

Индекс Мосбиржи рухнул на 10,4% на открытии торгов

Brent превысила $100 за баррель

ЕС ограничил операции с ценными бумагами правительства РФ и ЦБ РФ

ЕС ограничил операции с ценными бумагами правительства РФ и ЦБ РФ

Евросоюз ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка

Евросоюз ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка

Доллар и евро подорожали к уровню закрытия предыдущего дня более чем на 2 рубля

Инфляция в РФ с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24%

Доллар США превысил 81 рубль впервые с 23 марта 2020 года

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

Цены евробондов РФ заметно падают в среду, отыгрывая санкционные риски

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });