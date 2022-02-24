Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Что случилось этой ночью: четверг, 24 февраля

Обращение глав ДНР и ЛНР к Путину, санкции США и ЕС против РФ, режим ЧП на территории Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия начала военную операцию в связи с ситуацией в Донбассе. Президент РФ объяснил проведение спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбаcса обратились к России с просьбой о помощи", - подчеркнул президент РФ. Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и пригрозил сокрушительными ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

- В городах Украины начались взрывы и пожары. По данным украинских источников, мощный взрыв раздался в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Два мощных взрыва отмечены в Киеве. Взрывы слышны также в Краматорске, Николаеве, Бердянске. Ранее СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Донецке и стрельбе у киевского аэропорта "Борисполь".

- Байден пообещал России последствия за нападение на Украину. Президент США назвал нападение России на Украину неспровоцированным и неоправданным и пообещал призвать ее к ответу.

- Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля в 22 областях Украины и в Киеве. Как сообщается, указ президента Украины Владимира Зеленского обязывает глав областных и Киевской госадминистраций создать оперативные штабы для координации действий по введению и обеспечению правового режима чрезвычайного положения.

- Индекс Мосбиржи рухнул на 10,4% на открытии торгов. Рубль обвалился на старте торгов после начала военных действий в Донбассе.

Новости по теме

Новости

Из киевского аэропорта "Борисполь" начали эвакуировать людей

На окраине Луганска слышны взрывы

Brent превысила $100 за баррель

Байден пообещал России последствия за нападение на Украину

Байден пообещал России последствия за нападение на Украину

Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие

СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове и Донецке

Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе

Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе

Блинкен счел, что РФ "может начать вторжение на Украину" до утра четверга

Совбез ООН проведет экстренное заседание утром 24 февраля

В санкционный список ЕС попал ряд вице-премьеров, министров РФ, военачальников и журналистов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });