Что случилось этой ночью: четверг, 24 февраля

Обращение глав ДНР и ЛНР к Путину, санкции США и ЕС против РФ, режим ЧП на территории Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия начала военную операцию в связи с ситуацией в Донбассе. Президент РФ объяснил проведение спецоперации в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбаcса обратились к России с просьбой о помощи", - подчеркнул президент РФ. Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и пригрозил сокрушительными ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

- В городах Украины начались взрывы и пожары. По данным украинских источников, мощный взрыв раздался в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Два мощных взрыва отмечены в Киеве. Взрывы слышны также в Краматорске, Николаеве, Бердянске. Ранее СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Донецке и стрельбе у киевского аэропорта "Борисполь".

- Байден пообещал России последствия за нападение на Украину. Президент США назвал нападение России на Украину неспровоцированным и неоправданным и пообещал призвать ее к ответу.

- Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля в 22 областях Украины и в Киеве. Как сообщается, указ президента Украины Владимира Зеленского обязывает глав областных и Киевской госадминистраций создать оперативные штабы для координации действий по введению и обеспечению правового режима чрезвычайного положения.

- Индекс Мосбиржи рухнул на 10,4% на открытии торгов. Рубль обвалился на старте торгов после начала военных действий в Донбассе.