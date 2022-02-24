Цена Brent превысила $101 за баррель на новостях о спецоперации РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок активно растут в четверг утром на фоне эскалации военной ситуации на востоке Украины.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 по московскому времени в четверг составляет $101,27 за баррель, что на $4,43 (4,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки Brent превысили отметку в $100 за баррель впервые с сентября 2014 года. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали до $96,84 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,24 за баррель, что на $4,14 (4,5%) выше итогового значения днем ранее. В среду WTI подорожала на 0,2%, до $92,1 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг утром, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После чего президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Конфликт "значительно увеличивает риски перебоев поставок российской нефти и введения санкций", отметил директор редакции Economist Intelligence Unit Пэт Такер. "Пока украинский кризис остается на повестке дня, на и без того проблемном рынке нефти сохраняется значительная премия за риск", - написал Такер.

Между тем администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант повторной продажи нефти из стратегических резервов страны (SPR), если цены на эти энергоресурсы резко вырастут в результате российской агрессии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Эта мера определенно рассматривается", - заявила Псаки в среду.

В конце 2021 года США уже прибегали к продаже нефти из SPR. Это было сделано в координации с другими крупными игроками на рынке. Тогда Штаты объявили о продаже из резервов около 70 млн баррелей.