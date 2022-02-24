Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжает падать рекордными темпами за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ, индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2023,75 пункта (-34,4%, на пике падения индекс проваливался в район 1680 пунктов), индекс РТС - 744,93 пункта (-39,3%, минимум дня - 610,33 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже обрушились в пределах 52,5%.

Доллар США вырос до 85,51 рубля (+4,35 рубля), на пике дня курс достигал 89,6 руб./$1.

Подешевели расписки TCS Group (-52,5%), акции Сбербанка (-51,4% и -50,4% "префы"), "Роснефти" (-47,2%), ВТБ (-47,1%), "Интер РАО" (-42%), расписки OZON (-41,9%), бумаги "Газпрома" (-38,4%), "Яндекса" (-37,2%), "Татнефти" (-36,9%), АФК "Система" (-36,6%), "Сургутнефтегаза" (-34,9% и -23,4% "префы"), "Магнита" (-34,7%), Polymetal (-33,7%), "АЛРОСА" (-33,6%), "Аэрофлота" (-33,5%), "НОВАТЭКа" (-33,1%), UC Rusal (-29,5%), "Северстали" (-26,1%), "Газпром нефти" (-25,9%), "ММК" (-24,9%), "МТС" (-24,5%), "НЛМК" (-24,4%), "ЛУКОЙЛа" (-24,1%), Московской биржи (-24,1%), "Норникеля" (-19,5%), "РусГидро" (-15,3%), ПАО "Полюс" (-14,2%).

Ситуация вокруг Украины

Силы народных милиций Донецкой и Луганской народных республик после продолжительных боев по отражению агрессии Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление при огневой поддержке российской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг. По его словам, российские военные не применяют ракеты и авиацию против украинских городов и мирных жителей.

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.

В четверг утром стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Вашингтон первым прекратил переговорный процесс с Россией, несмотря на публичные призывы к дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарии экспертов

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рубль обрушился до рекордного минимума, котировки российских акций обвалились на фоне военной операции в Донбассе. Торги на Московской и Санкт-Петербургской биржах утром временно приостанавливались после того, как Россия объявила о начале спецоперации в Украине. США, Великобритания и ЕС сообщили о подготовке новых санкций против России. ЕС готовит экстренный саммит по Украине, планируются переговоры в рамках G7.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, мировые фондовые рынки также торгуются со значительным снижением в связи с резкой эскалацией геополитической напряженности в Восточной Европе. Путин объявил о проведении "специальной военной операции" с целью защиты Донбасса. По сообщениям СМИ, на Украине ведутся боевые действия, а украинские власти объявили военное положение. Объявление военной операции застало инвесторов врасплох, на рынке наблюдается бегство инвесторов изо всех рисковых активов. Фьючерсы на золото выросли до $1966 за тройскую унцию, преодолев предыдущий пик, отмеченный в июне 2021 года. ЦБ РФ объявил о начале валютных интервенций для стабилизации рубля, также регулятор расширил ломбардный список, предоставит банкам дополнительную ликвидность.

Президент США Байден пообещал решительный и совместный ответ от США и союзников по НАТО. Объявленные ранее во вторник антироссийские санкции оказались для рынков не слишком шокирующими, однако развитие событий намекает на вероятность введения более жестких санкций в отношении российского госдолга и компаний. Председатель Европейской комиссии также объявила о заморозке российских активов в ЕС и закрытии доступа российских банков на европейский финансовый рынок. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила о возможности нанесения удара по стратегическим секторам российской экономики, блокировке доступа к ключевым технологиям и рынкам.

Индекс МосБиржи находится в свободном падении, прогнозирование его дальнейшего движения в текущих условиях затруднительно.

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в новейшей истории российского фондового рынка еще не было столь существенного снижения. На утренней сессии "Московская биржа" останавливала торги, но пока основная сессия идет по расписанию. Если волатильность останется текущей, не исключены новые паузы в торгах. Основная причина происходящего - бегство от рисков на фоне эскалации геополитического аспекта. Пока дипломаты и политики не сядут за стол переговоров, рынок останется в "красном".

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в четверг ситуация на рынках продолжает ухудшаться. Ключевые азиатские рынки потеряли 1-3%, фьючерсы на американские индексы падают более чем на 2% на фоне начала Россией спецоперации на Донбассе. Растут лишь товарные рынки, фьючерс на Brent превысил $105 за баррель. В ближайшие дни российский рынок акций будет крайне волатильным.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает, что нефть Brent из-за обострения геополитической напряженности преодолела психологический рубеж $100 за баррель. Новости о спецоперации России на Донбассе спровоцировали всплеск ставок на рост нефти на фьючерсном рынке в ожидании перебоев с поставками из России.

Несмотря на эффект информационной бомбы по украинскому вопросу, для рынка нефти остаются важными перспективы иранской ядерной сделки. Участники переговоров постепенно приближаются к консенсусу, который может означать снятие санкций с иранского нефтяного экспорта и добавит на рынок до 1 млн б/с на горизонте 2022 года. Также нельзя не принимать во внимание тот факт, что сланцевые производители в США постепенно увеличивают буровую активность и могут нарастить добычу в текущем году. Аргументы в виде трехзначных нефтяных котировок могут перевесить доводы ESG-повестки.

Тем не менее, ограничительные меры в отношении российских нефтяных поставок в ближайшее время выглядят маловероятными. Вряд ли европейским потребителям удастся найти других поставщиков в то время, пока на рынке сохраняется дефицит. Кроме того, при реальной блокировке даже малой части российской нефти цены для импортеров могут стать совсем неподъемными, полагает эксперт.

Цены на нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени в четверг составила $104,95 за баррель (+8,4%), апрельский фьючерс на WTI стоит $99,66 за баррель (+8,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 191,19 млрд рублей (из них 54,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 44,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,97 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").