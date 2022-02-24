Цены евробондов РФ рухнули, отыгрывая геополитические и санкционные риски

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций рухнули в четверг, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе; среднесрочные и "длинные" выпуски евробондов РФ подешевели до 50-70% от номинала, их доходности выросли до 8-16,5% годовых. При этом самые "короткие" по дюрации бумаги немного подросли в цене. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг превысила 900 базисных пунктов, приблизившись к максимальным уровням с осени 2008 года.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за день на 44,6%, до 51,1% от номинала (их доходность выросла на 5,9 процентного пункта - до 12,45% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 41,5%, до 51,9% от номинала (их доходность выросла на 5,4 процентного пункта - до 12% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 14,8%, подешевев до 72,77% от номинала (их доходность выросла на 1,3 процентного пункта, до 7,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели к концу дня на 42,7% - до 50,4% от номинала (их доходность выросла на 10 процентных пунктов - до 16,53% годовых), с погашением в 2027 году - на 31,5%, до 60,17% от номинала (их доходность выросла на 8,5 процентного пункта и составила 15,51% годовых), с погашением в 2026 году - на 0,2%, до 92,06% от номинала (их доходность выросла всего на 6 базисных пунктов, до 6,94% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,08%, до 100,84% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 4,31% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,57%, составив 101,23% от номинала (их доходность снизилась на 27 базисных пунктов - до 6,9% годовых).

"Ряд "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций потеряли в цене в ходе сегодняшних торгов порядка 40-50 фигур и торгуются сейчас по 50-70% от номинала. При этом доходности в "длинном" сегменте выросли до 10-12% годовых. Стоимость CDS в ходе торгов достигала 917 пунктов, что является максимумом с осени 2008 года, когда был последний крупный общемировой финансовый кризис. Основной причиной падения рынка стали возросшие геополитические и санкционные риски после объявления президентом России начала специальной военной операции в Донбассе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.