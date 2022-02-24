Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:40

Цены евробондов РФ рухнули, отыгрывая геополитические и санкционные риски

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций рухнули в четверг, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе; среднесрочные и "длинные" выпуски евробондов РФ подешевели до 50-70% от номинала, их доходности выросли до 8-16,5% годовых. При этом самые "короткие" по дюрации бумаги немного подросли в цене. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг превысила 900 базисных пунктов, приблизившись к максимальным уровням с осени 2008 года.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за день на 44,6%, до 51,1% от номинала (их доходность выросла на 5,9 процентного пункта - до 12,45% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 41,5%, до 51,9% от номинала (их доходность выросла на 5,4 процентного пункта - до 12% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 14,8%, подешевев до 72,77% от номинала (их доходность выросла на 1,3 процентного пункта, до 7,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели к концу дня на 42,7% - до 50,4% от номинала (их доходность выросла на 10 процентных пунктов - до 16,53% годовых), с погашением в 2027 году - на 31,5%, до 60,17% от номинала (их доходность выросла на 8,5 процентного пункта и составила 15,51% годовых), с погашением в 2026 году - на 0,2%, до 92,06% от номинала (их доходность выросла всего на 6 базисных пунктов, до 6,94% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,08%, до 100,84% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 4,31% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,57%, составив 101,23% от номинала (их доходность снизилась на 27 базисных пунктов - до 6,9% годовых).

"Ряд "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций потеряли в цене в ходе сегодняшних торгов порядка 40-50 фигур и торгуются сейчас по 50-70% от номинала. При этом доходности в "длинном" сегменте выросли до 10-12% годовых. Стоимость CDS в ходе торгов достигала 917 пунктов, что является максимумом с осени 2008 года, когда был последний крупный общемировой финансовый кризис. Основной причиной падения рынка стали возросшие геополитические и санкционные риски после объявления президентом России начала специальной военной операции в Донбассе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Военная операция на Украине

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Россия

Новости

Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля

Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из экономической системы

Европа форсирует импорт российского газа при росте спотовых цен до $1600/тыс. куб. м

Европа форсирует импорт российского газа при росте спотовых цен до $1600/тыс. куб. м
Военная операция на Украине

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным за всю историю

ЦБ увеличил лимиты по предоставлению банкам ликвидности в валюте и ввел новый инструмент

Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

ЦБ РФ решил провести очередной аукцион репо "тонкой настройки"

ЦБ РФ решил провести очередной аукцион репо "тонкой настройки"

CNN сообщил об отсутствии в ЕС единства насчет отключения России от SWIFT

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });