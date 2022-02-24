Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:40

Европа форсирует импорт российского газа при росте спотовых цен до $1600/тыс. куб. м

Европа форсирует импорт российского газа при росте спотовых цен до $1600/тыс. куб. м
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Европейские импортеры форсируют импорт газа "Газпрома" на фоне скачка цен на спотовом рынке вследствие роста напряженности вокруг Украины.

На данный момент номинация на прокачку газа через Украину на пятницу, 25 февраля, составляет 107,7 млн куб. м - это на 28% больше, чем в четверг (84 млн куб. м), свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Эту информацию подтверждают и данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, который принимает большую часть транзитного потока после Украины.

Таким образом, "Газпром" почти полностью выбирает объем бронирования по долгосрочному договору (109 млн куб. м). Впрочем, до утра номинации могут уточняться.

Мощности газопровода "Ямал-Европа" пока остаются невостребованными, свидетельствуют результаты завершившейся в 19:00 регулярной сессии бронирования. Впрочем, впереди еще дополнительная ночная сессия.

На фоне обострения ситуации вокруг Украины спотовая цена газа в Европе взлетела выше $1600 за тысячу кубометров. Автоматически это сделало более привлекательным отбор газа по долгосрочным контрактам с "Газпромом" (цена на февраль, исходя из индекса "на месяц вперед", может составлять $976), а не его покупку на бирже.

Газпром

Новости

Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля

Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из экономической системы

Военная операция на Украине

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным за всю историю

ЦБ увеличил лимиты по предоставлению банкам ликвидности в валюте и ввел новый инструмент

Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

Банки РФ работают штатно, но отмечают возросший спрос на наличную валюту. Обзор

ЦБ РФ решил провести очередной аукцион репо "тонкой настройки"

ЦБ РФ решил провести очередной аукцион репо "тонкой настройки"

CNN сообщил об отсутствии в ЕС единства насчет отключения России от SWIFT

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });