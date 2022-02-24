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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Акции "Русала" выстрелили вверх на новостях об отказе США от санкций против отрасли

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Русала" на вечерних торгах "Мосбиржи" в четверг выстрелили вверх, существенно сократив дневные потери, после известий, что США решили отказаться от санкций в отношении российского алюминия.

К 20:37 акции "Русала" подскочили до 68 рублей за штуку, сократив потери до 10,6%. В течение дня бумаги компании падали до 45,455 рублей (-40%).

Агентство Bloomberg сообщило вечером в четверг, что администрация США отказалась от санкций, ударяющих по российскому алюминию.

Русал

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