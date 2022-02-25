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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

iHerb приостановил доставку в Россию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский онлайн-магазин iHerb, специализирующийся на продаже витаминов, косметики и продуктов питания, с 25 февраля приостанавливает доставку заказов в Россию на неопределенный срок.

"Сервис не собирается уходить с российского рынка, но вынужден принять меры в связи с перебоями в авиасообщении и невозможностью гарантировать доставку и ее сроки", - говорится в сообщении компании.

Заказы, которые уже были сделаны и оплачены, будут доставлены адресатам, однако возможна задержка доставки до 30 дней. Неоплаченные заказы будут отменены.

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"iHerb приносит глубокие извинения за неудобства, доставленные пользователям. Мы не собираемся уходить с российского рынка. Наоборот, мы очень надеемся, что это временная мера, и мы снова сможем доставлять товары россиянам", - сообщили в российском представительстве компании.

iHerb открыл офис в Москве в декабре 2019 года.

В октябре 2020 года компания объявила, что инвестирует $100 млн в развитие на российском рынке в течение двух лет. Средства будут направлены на улучшение обслуживания российских потребителей.

В июне 2021 года iHerb заявил о готовности инвестировать более 1,5 млрд рублей в оформление свидетельств о госрегистрации в РФ для 6 тыс. наименований витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке. Также компания сообщала, что готова разместить производство витаминов и биоактивных добавок в России.

iHerb Россия

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