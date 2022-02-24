"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Почта России" временно приостанавливает прием отправлений на Украину, а также пересматривает маршруты доставки почты в южные города из-за остановки авиасообщения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы временно приостанавливаем прием отправлений в Украину и рассматриваем варианты транзитной доставки через другие страны", - сказали в компании.

"Из-за того, что авиасообщение в ряде городов на юге России остановлено, мы перестраиваем маршруты доставки почты и меняем авиадоставку в эти и из этих городов на доставку наземным транспортом. Также возможны сбои в международном авиасообщении. В связи с чем сроки доставки могут быть увеличены", - добавили в компании.

При этом в пресс-службе заверили, что логистические центры и сервисы "Почты России" работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине. Такая информация содержалась в NОТАМ (от англ. NOtice To AirMen, извещение летному составу), с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Кроме того, в четверг Росавиация объявила, что на юге России работа 11 аэропортов приостановлена с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта.