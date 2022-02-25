Капитализация российского рынка акций выросла на 18,63%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже" составила 42,014 трлн рублей ($483,317 млрд по официальному курсу Банка России).

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация выросла на 6597,163 млрд рублей, или на 18,63%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (5,225 трлн рублей), "НОВАТЭК" (3,571 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (3,467 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,722 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 33,02%.