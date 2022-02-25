"СПБ биржа" с 28 февраля вернется к стандартному торговому расписанию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Организованные торги по всем группам инструментов на "СПБ бирже" 28 февраля будут проводиться согласно стандартному торговому расписанию, говорится в сообщении биржи.

При этом биржа оставляет за собой право внести экстренные изменения в расписание торгов в случае публикации важных экономико-политических новостей, способных оказать критическое влияние на финансовые рынки.

Ранее сообщалось, что "СПБ биржа" с 25 февраля ограничивает основные режимы торгов всеми видами ценных бумаг. С 7:00 устанавливался запрет на подачу заявок и заключение договоров во всех режимах торгов, за исключением режима переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов T0 и Т1, а также режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом (ЦК)" с кодами Т0Т1.

25 февраля с 17:00 "СПБ биржа" сняла ранее установленный запрет подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг.