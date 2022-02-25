"СПБ биржа" с 17:00 возобновит торги во всех режимах всеми видами ценных бумаг

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 17:00 снимет ранее установленный запрет подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг, сообщается на сайте торговой площадки.

Ранее сообщалось, что "СПБ биржа" с 25 февраля ограничивает основные режимы торгов всеми видами ценных бумаг. С 7:00 устанавливался запрет на подачу заявок и заключение договоров во всех режимах торгов, за исключением режима переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов T0 и Т1, а также режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом (ЦК)" с кодами Т0Т1.

Сообщалось, что 10:00 МСК биржа снимает запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании этих заявок, в режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.