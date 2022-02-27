Банк России 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России после почти двухлетнего перерыва возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов и сообщил, что начнет операции с 28 февраля 2022 года.

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).

ЦБ приостановил покупку золота с 1 апреля 2020 года.

Банк России активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок.

Стоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала 2021 года составляла $127 млрд (регулятор раскрывает информацию о составе золотовалютных резервов с полугодовым лагом).