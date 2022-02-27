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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Европа забронировала около 10% мощностей "Ямал-Европы" на следующую ночь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" третью ночь подряд на несколько часов включается в режим прокачки российского газа с востока на запад, в остальное время работает в реверсном режиме - поставки идет из Германии в Польшу.

Причина такого необычного поведения заявок может быть в перемене погоды. После нескольких недель облачности, дождей и сильного ветра сейчас в Европе установилась ясная погода. Отсутствие облаков приводит к более сильному выхолаживанию воздушных масс и по ночам температура регулярно опускается ниже нуля.

Из-за перемены погоды значительно сократилась сила ветра, а значит, и выработка электроэнергии за счет ветряных электростанций. Ветряки обеспечивают менее 15% баланса энергосистемы ЕС 26 и 27 февраля, тогда как с понедельника по четверг они обеспечивали почти 25%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

На ночь с пятницы на субботу "Газпром" бронировал 17% мощностей магистрали, с субботы на воскресенье - 45%, а с воскресенья на понедельник - 10% (с полуночи до 08:00 по московскому времени), свидетельствуют свежие данные внутридневного аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

Ямал-Европа

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