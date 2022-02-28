"Вымпелком" нарастил квартальную выручку на 7,7%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг VEON) в IV квартале 2021 года увеличилась на 7,7% и составила 77,46 млрд рублей, говорится в отчетности VEON.

Показатель EBITDA составил 27,3 млрд рублей, увеличившись на 4,3%. Рентабельность по EBITDA снизилась до 35,3% с 36,4%. Капзатраты сократились на 27,5% - до 21,1 млрд рублей.

Выручка в мобильном сегменте составила 66,2 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем в IV квартале 2020 года. В том числе сервисная выручка составила 56,3 млрд рублей, увеличившись на 6%. Доходы от мобильной передачи данных выросли на 6,3% - до 18,1 млрд рублей.

Выручка в сегменте фиксированной связи увеличилась на 10,4% - до 11,2 млрд рублей. В том числе сервисная выручка составила 10,8 млрд рублей, увеличившись на 10,3%. Доходы от услуг по предоставлению широкополосного доступа в интернет (ШПД) выросли на 6,3% - до 3,1 млрд рублей.

Абонентская база в мобильном сегменте сократилась на 0,9% - до 49,4 млн пользователей. Количество пользователей услуг мобильной передачи данных выросло на 4,8% - до 34,5 млн. Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) в мобильном сегменте вырос на 6,2 % - до 375 рублей.

Количество абонентов ШПД выросло на 3,9% - до 3 млн. Показатель ARPU по ШПД вырос на 2% - до 357 рублей.

Выручка всего телекоммуникационного холдинга VEON в IV квартале выросла на 12,2%, до $2,052 млрд.

EBITDA в отчетном периоде составила $827 млн, увеличившись год к году на 10,6%. Маржинальность по показателю - 40,3% против 40,9% годом ранее.

Выручка VEON оказалась лучше ожиданий аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", показатель в IV квартале мог составить $2,038 млрд. В то же время EBITDA оказалась ниже прогнозируемого - аналитики ожидали показатель на уровне $859 млн.

Увеличение по выручке связано с ускорением роста показателей в местной валюте во всех странах присутствия холдинга. В национальной валюте рост выручки составил 11,1%, EBITDA - 16,8%.

VEON деконсолидировал результаты Алжира из финотчетности как актив, готовящийся к продаже.

Выручка VEON от услуг мобильной и фиксированной связи составила $1,864 млрд, что на 11,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Органически (в местных валютах) она выросла на 10,3%.

Выручка от передачи данных выросла на 17,2%, до $698 млн, органический рост составил 16,8%.

Чистая прибыль VEON в отчетном периоде составила $341 млн против прибыли в $94 млн годом ранее. Рост показателя объясняется эффектом от продажи башенного актива в России.

Компания получила положительный FCF после вычета расходов на лицензии в размере $14 млн против отрицательного показателя в размере $64 млн в IV квартале 2020 года.

Капзатраты за отчетный период снизились на 12,1% и составили $566 млн. Чистый долг холдинга на конец IV квартала 2021 года составил $8,123 млрд.

Общее число абонентов VEON выросло за квартал на 4,4% и составило 203,6 млн, из них 97,3 млн - пользователи сети 4G. Количество пользователей широкополосного интернета выросло на 6%, до 4,7 млн.

В России VEON (оператор "Вымпелком", бренд "Билайн") продолжил демонстрировать увеличение выручки - на 12,9% в долларовом исчислении (она составила $1,067 млрд), в рублевом - рост на 7,7%.

Украина продемонстрировала рост доходов на 19,2% в долларах и на 12,5% в местной валюте ($269 млн). В Пакистане выручка увеличилась на 4,8% в долларах, в местной валюте - на 13,7% ($341 млн). Выручка в Казахстане выросла на 20% в долларах, на 21% - в местной валюте ($154 млн). Выручка в Бангладеш увеличилась на 7,1% в долларах, на 8,3% - в местной валюте ($143 млн). Узбекистан показал рост доходов на 7,2% в долларах, на 10,7% в нацвалюте ($51 млн), Грузия - на 16,3% в долларах (11,1% в нацвалюте), Киргизия - на 5,4% в долларах (органический рост на 8,2%).