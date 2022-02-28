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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

ЕС начал готовить меры на случай проблем с поставками газа из России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз принимает меры, чтобы быть готовым к последствиям на случай, если события на Украине приведут к возможному прекращению снабжения ЕС газом, сообщила член Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон.

"Сегодня я говорила министрам (энергетики стран ЕС - ИФ) о нашем чрезвычайном плане. По нашей нынешней оценке, Европейский союз сможет прийти к концу зимнего сезона при полной (энергетической - ИФ) безопасности", - сказала еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

"В настоящее время потоки газа с востока на Запад продолжаются. Поставки энергии Европейскому союзу повысились. И нужно также сказать, что метеорологические прогнозы благоприятны", - описала ситуацию Симсон.

По ее словам, в ЕС на данный момент уровень запасов газа составляет около 30% мощностей. Министры на заседании совета заявили, что сверстаны их национальные планы подготовки на случай проблем с поставками.

Но эта картина, отметила член ЕК, не исключает рисков. После санкций ЕС и международного сообщества в отношении России, считает она, можно ожидать ответных мер Москвы, которые будут иметь последствия для торговли энергоносителями.

"В случае полного прекращения поставок, разумеется, у нас возникнет огромный дефицит. И у нас имеются инструменты, чтобы контролировать эти последствия", - заявила Симсон.

На заседании Совета министров по энергетике, в частности, обсуждался вопрос о поисках альтернативных поставщиков газа, идет соответствующая работа, и уже отмечено повышение поставок СПГ в Европу в январе и феврале. Дальнейшее возрастание снабжения СПГ потребует координации на уровне Евросоюза. Еврокомиссия создаст специальную платформу и контактную группу из представителей государств-членов ЕС и энергетических операторов.

Цель этой работы - успешно завершить зимний сезон при очень низких запасах газа. "Если нынешняя ситуация продлится, мы придем к 18% запасов в апреле при 30% в предыдущие годы. Поэтому важно хорошо спланировать наши запасы газа до конца зимы, но особенно для следующей зимы", - сообщила еврокомиссар.

В связи с этим, отметила Симсон, Еврокомиссия предложила "сформулировать целенаправленные меры" по обеспечению запасов газа.

Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в понедельник выросла на четверть по отношению к уровням закрытия пятницы.

Утром в понедельник цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $1315 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $1050, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF с начала февраля складывается на уровне $935.

Евросоюз Россия

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