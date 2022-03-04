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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

"Победу" временно возглавил заместитель Калмыкова Юриков

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU -Временно исполняющим обязанности гендиректора "Победы" с 5 марта назначен Андрей Юриков, до сих пор бывший заместителем гендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Андрей Юриков работает в "Победе" с сентября 2014 года и занимает должность заместителя генерального директора по инженерно-авиационному обеспечению - начальника инженерно-авиационной службы", - сообщила представитель "Победы" журналистам.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков 4 марта ушел из компании по личному решению. До этого в телеграм-каналах стали сообщать, будто бы он 24 февраля с семьей улетел в Швейцарию. Официальный представитель "Победы" это опровергал, уточняя, что Калмыков вылетел во Франкфурт еще 22 февраля и в ближайшее время вернется в Россию.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 44 Boeing-737-800.

Андрей Юриков Победа Андрей Калмыков Украина Швейцария Аэрофлот

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