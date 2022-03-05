Банк России разрешил экспортерам не продавать валюту 5 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России разрешил экспортерам не осуществлять обязательную продажу 80% валютной выручки 5 марта, поскольку в этот день, хотя он и рабочий, торги и расчеты на всех рынках "Московской биржи" не проводятся.

ЦБ 4 марта объявил, что с 5 по 8 марта торгов и расчетов на всех рынках "Мосбиржи" не будет. Информация о режиме работы торговой площадки 9 марта будет опубликована до 9:00 в этот день.

Обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами была введена на прошлой неделе в качестве одной из антикризисных мер, призванных удержать контроль над курсом рубля.

Требование задним числом распространяется на валютную выручку за первые два месяца 2022 года (с 1 января по 28 февраля). Если экспортер разместил ее на депозите, то требование о продаже валюты все равно действует, разъяснил ранее ЦБ.