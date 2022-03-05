РЖД ограничили отгрузку в Китай по двум направлениям до 13 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ограничило отгрузку в адрес станции Гродеково Дальневосточной железной дороги и станции Забайкальск Забайкальской железной дороги направлением в Китай.

Ограничения действую с 4 по 13 марта, следует из документов монополии.

Кроме того, ограничена отгрузка в адрес станций: Лена Восточно-Сибирской ж/д - с 4 по 8 марта; Высоцк-экспорт Октябрьской ж/д - с 4 марта и до отмены; Титаровка Северо-Кавказской ж/д - с 4 по 13 марта.