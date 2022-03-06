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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Владелец "Лидского пива" уйдет с белорусского рынка и прекратит экспорт в РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Финская группа компаний Olvi, в которую входит белорусское ОАО "Лидское пиво", объявила об уходе с рынка Белоруссии.

"Планирование вывода начнется сразу же после того, как мы позаботимся о сотрудниках", - говорится в сообщении группы компаний. Соответствующее решение в субботу принял совет директоров Olvi Group.

В компании "Лидское пиво", входящей в группу Olvi, работает 840 человек. На долю Белоруссии в прошлом году приходилось около четверти бизнес-операций Olvi Group, 33% объема продаж, 21% чистых продаж и 24% операционной прибыли.

Общий экспорт группы компании в Россию составляет около 13,5 млн евро, на экспорт продукции "Лидского пива" приходится около четверти чистой выручки Olvi Group, отметили в группе компаний.

Белоруссия Olvi Лидское пиво

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