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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Levi Strauss приостанавливает бизнес в России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель одежды Levi Strauss & Co. объявил о временном прекращении коммерческой деятельности в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

"Учитывая огромные потрясения, происходящие в регионе, которые делают нормальный бизнес невозможным, LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции. Компания обязуется поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы", - указывается в сообщении.

Также компания и ее фонд выделяют $200 тыс. Международному комитету спасения, который помогает поддерживать людей и семьи, перемещенные в результате конфликта. На эти же цели бренд компании Beyond Yoga выделяет компании CARE $100 тыс. Помимо этого компания предложила сотрудникам удвоить их пожертвования, чтобы собрать на эти цели еще порядка $200 тыс.

Levi Strauss уточнила, что в 2021 году около 4% общей чистой выручки компании было получено из Восточной Европы, половина из которых была связана с Россией. Однако подчеркнула, что любые деловые соображения в этой ситуации второстепенны.

Levi Strauss

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