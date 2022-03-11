Европейские акции снизились на итогах заседания ЕЦБ и переговоров Лаврова с Кулебой

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили снижением торги в четверг после резкого роста накануне.

Инвесторы оценивали выступление Кристин Лагард после завершения мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и итоги переговоров министров иностранных дел России и Украины.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,69% и составил 427,12 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 2,93%, французский САС 40 - на 2,83%, британский FTSE 100 - на 1,27%. Испанский IBEX 35 потерял 1,15%, итальянский FTSE MIB упал на 4,2%.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. При этом регулятор скорректировал выкуп активов в рамках APP: в апреле ЕЦБ выкупит бумаги в рамках этой программы на 40 млрд евро, в мае - на 30 млрд евро, в июне - на 20 млрд евро.

Вместе с тем Центробанк ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в текущем году до 3,7% с ожидавшихся ранее 4,2%. Прогноз инфляции на текущий год повышен до 5,1% с 3,2%.

Ранее Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики 19 стран еврозоны на 2022 год до 2,5% с 3,9%. Экономисты банка сослались на негативное влияние вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Также они пояснили, что на фоне сворачивания экономических стимулов затруднение торговли компаний с Россией из-за санкций и продолжающийся скачок цен на энергоресурсы также приведут к замедлению роста.

Российско-украинский конфликт окажет серьезное влияние на экономическую активность и инфляцию в еврозоне за счет повышения цен на энергоресурсы и сырьевые товары, а также подрыва международной торговли и ослабления доверия, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Кроме того, участников рынка разочаровал итог переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Турции.

"Встреча между российским и украинским министрами иностранных дел не привела к дополнительному прогрессу в направлении мира", - отметил основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

Стоимость производителя товаров класса люкс Hugo Boss AG снизилась более чем на 7%. Компания объявила об уходе с российского рынка из-за конфликта на Украине.

Также Hugo Boss обнародовала окончательную годовую отчетность, согласно которой компания вернулась к чистой прибыли в 2021 году и ожидает роста выручки на 10-15% в 2022 году.

Капитализация швейцарского банка Credit Suisse упала на 3%. Банк сообщил, что его российские активы составили $915,2 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года, и отметил, что с того момента он сокращал их.

Котировки акций германского оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG опустились на 4%, хотя компания по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль в 2021 году почти в 10 раз и сообщила, что ожидает сильных результатов в текущем году.

Акции германского автопроизводителя BMW AG подешевели на 5,5%. Компания отзывает свыше 917 тысяч автомобилей в США для исправления дефекта, который может привести к возгоранию двигателей.

Лидерами роста среди всех компаний, входящих в расчет индекса Stoxx Europe 600, стали акции горнодобывающего концерна Glencore Plc (+5,9%) и сталелитейной компании Rheinmetall AG (+5,6%). Падение возглавили бумаги служб доставки еды Delivery Hero (-9,2%) и Just Eat Takeaway.com (-8,4%), а также британской группы Melrose Industries Plc (-8,3%).