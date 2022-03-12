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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

На реконструкцию и строительство дорог РФ направят более 163 млрд руб.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из бюджета более 163 млрд рублей на реконструкцию и строительство федеральных и региональных трасс.

"Для реконструкции и строительства федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной инфраструктуры в Татарстане, Приморском крае, Белгородской, Кемеровской, Московской и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе из федерального бюджета будет направлено более 163 млрд рублей", - сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что на эти средства планируется обновить и построить 757 км федеральных и 292 км региональных дорог. Деньги будут выделены на реконструкцию автомобильной трассы между городами Нарьян-Мар и Усинск в ЯНАО и дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае, строительство автодорожного обхода Кемерова, а также капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске (Ярославская область).

"Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. Финансирование позволит в первую очередь ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку и смежным отраслям, а после завершения строительства улучшится транспортная связанность регионов", - отметил Мишустин на заседании правительства 9 марта.

Правительство РФ Михаил Мишустин

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