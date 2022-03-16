Вашингтон предупредил о рисках покупок алмазов из России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские алмазы, ограненные в бриллианты вне России, разрешены к ввозу в США в соответствии с последними санкциями, но их покупка рискованна в свете возможных будущих ограничений, разъяснил американский комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC).

Разъяснения для участников рынка основаны на позиции OFAC - структуры Минфина, отвечающей за санкции.

По решению президента США Джо Байдена от 11 марта, запрещен ввоз в США двух товарных кодов: 7102 31 00 (алмазы необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые грубой обработке) и 7102 39 00 (бриллианты).

Таким образом, не может ввозиться сырье, приобретенное напрямую у "АЛРОСА" или у других российских алмазодобытчиков, а также бриллианты, произведенные в России.

Но под ограничения на импорт в США не подпадают алмазы, импортированные из России в страну, которая не ввела санкции или запрет, а затем ограненные в ней.

Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире.

JVC предупредил, что "страны, которые традиционно были центрами огранки необработанных алмазов, могут также ввести запрет на импорт российских алмазов, что еще больше ограничит их доступ на рынок США".

"Кроме того, правительство США может принять решение о дальнейшем ограничении импорта тех товаров, которые происходят из России и подвергнуты существенной переработке в других странах, или добавить к запрету на импорт дополнительные тарифные коды", - говорится в пояснениях JVC.

Комитет рекомендовал своим участникам проявлять крайнюю осторожность в отношении импорта алмазов, поскольку высок риск дополнительных ограничений в будущем.

Доля "АЛРОСА" в мировой добыче алмазов - около 30%. США является ключевым рынком продажи ювелирных изделий с бриллиантами с долей около 40%. На прямой импорт алмазов и бриллиантов в США приходится всего 0,3% выручки "АЛРОСА" (около $8,3 млн).