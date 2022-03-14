Минпромторг РФ потребовал от металлургов ограничить наценки и перезаключить контракты

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год со всеми промпредприятиями, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на совещании с представителями компаний черной металлургии, металлотрейдеров и ломозаготовителей. Видеозапись совещания, которое состоялось на прошлой неделе, есть в распоряжении "Интерфакса", ее подлинность подтвердили в компаниях, представители которых приняли в нем участие.

"Ваша себестоимость составляет, с учетом подросшего кокса, порядка 45 тыс. рублей, ноябрьская была 43 тыс. рублей. Соответственно, продавать горячекатаный прокат по 72 тыс. рублей вам невозможно. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить - 20%, может быть - 25%. Цены должны быть пересчитаны от всех", - сказал замминистра, отметив, что то же самое касается и цен на холоднокатаный лист, арматуру и остальную номенклатуру продукции.

В Минпромторге "Интерфаксу" подтвердили факт встречи.

"Задача одна, и она поставлена. Цены, которые сегодня фиксированы, никого не устраивают. Они очень высокие. В прошлом году вы все заработали кучу денег, и теперь нужно поработать на страну, - сказал Евтухов. - Придется поработать на низкой рентабельности. Значит, дивидендов в следующем году не выплатите. Не знаю, это уже не мой вопрос. Какая-то, может, программа модернизации отложится. Хотя деньги прошлого года, что мы видели по отчетам, позволяют нам надеяться, что у вас нет таких проблем, чтобы что-то притормаживать. У большинства, во всяком случае, компаний".

Замглавы министерства также отметил, что ограничение рентабельности касается всех металлургических предприятий, в том числе и цветной металлургии.

"Существующие контракты, которые у вас заключены на этот год со всеми предприятиями, в основном это контракты с предприятиями промышленности, если нужно - перезаключить по тем ценам, которые мы с вами согласуем, - заявил Евтухов. - Я вам даю время до понедельника представить нам практику своего ценообразования. Можете сговориться, как угодно, но цена должна быть значительно снижена по всем видам продукции".

Евтухов сообщил участникам встречи, что с акционерами меткомпаний по данной повестке будет встречаться глава ведомства Денис Мантуров. По словам одного из собеседников агентства, встреча запланирована на эту неделю.

Металлурги также будут должны предоставить список компаний-контрагентов (металлотрейдеров, торговых домов, металлосервисов и т.д.), которые должны ограничить свою наценку 3-7%.

По словам замглавы министерства, при продаже на внешний рынок никаких ограничений не будет - "продавайте по чем угодно".

"Если мы дадим цены для внутреннего рынка, экспорт - в полной поддержке (правительства - ИФ). Но только на внутреннем рынке должно быть количество товара, чтобы удовлетворять все потребности. И цена", - сказал он.

При этом замминистра отметил, что если металлурги не предоставят в ближайшее время свои предложения по сниженным ценам и рентабельности, то стоимость металлургической продукции будет устанавливать правительство РФ.

"Цена, которую может установить правительство, может быть ниже той, о которой мы говорим здесь, которую мы с вами выработаем все вместе", - предупредил он.

Как сообщалось, Минпромторг подготовил проект постановления правительства о соглашениях по стабилизации цен на отдельные виды строительных материалов и металлопродукции. Согласно тексту документа, размещенному на regulation.gov.ru, постановление в случае его утверждения будет действовать до конца 2022 года. Документ предполагает заключение соглашений Минпромторгом с "производителями и поставщиками строительных материалов, металлопродукции, а также сырья, необходимого для их производства". Также соглашения будут распространяться на продавцов этих товаров и сырья для них. В паспорте проекта указано, что регулирование проекта затрагивает следующие виды товаров - арматуру, строительные материалы, металлопрокат.

В конце 2020 года соглашения о стабилизации цен подписывались Минпромторгом, Минсельхозом и ритейлерами в отношении сахара и подсолнечного масла. Тогда в соглашениях фиксировалась предельная цена на эти товары в опте и рознице.

Исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" (лоббирует интересы предприятий черной металлургии в РФ) Алексей Сентюрин заявил на совещании, что "довел до акционеров компаний" все основные требования, и от ряда компаний есть подтверждения, другие компании возражения не высказывали.

В то же время, один из источников в крупной металлургической компании заявил "Интерфаксу", что "в таких нерыночных мерах нет нужды".

"Совещание проводилось до введения санкций ЕС, ограничивающих импорт российской стали в Евросоюз. С учетом того, что значительная часть экспорта стали РФ приходится на Европу, цены упадут сами, по законам рынка. В то время как такие нерыночные механизмы могут быть опасны", - сказал он.

Еще один собеседник агентства отметил, что требования Минпромторга "полностью идут вразрез с фундаментальной установкой руководства страны, что предпринимательству будет предоставлена максимальная свобода" и "наносят ущерб инвестиционному климату и желанию строить новые эффективные бизнесы в России".