Радиоэлектронике предложили дополнительно до 900 млрд рублей в 2022-2024 годах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская отрасль радиоэлектроники может получить в 2022-2024 годах дополнительное финансирование в размере 900 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями Минпромторга для включения в единый план по реализации антикризисных мер.

Почти половину этой суммы, 430 млрд рублей, предлагается предоставить, по словам источника, Фонду перспективных исследований в виде субсидии. Эти деньги он должен будет направлять на организацию разработки базовых технологий производства радиоэлектроники, электронной компонентной базы (ЭКБ), материалов, химии и средств производства для радиоэлектроники. То есть на разработку технологий создания радиоэлектроники и средств ее выпуска в тех сегментах, в которых соответствующее производство в стране отсутствует или находится на недостаточном уровне.

В 2022 году размер субсидии Фонду перспективных исследований должен составить (в случае принятия этого предложения) 130 млрд рублей, а в 2023 и 2024 годах - по 150 млрд рублей.

Еще 160 млрд рублей Минпромторг предлагает направить на докапитализацию Фонда развития промышленности - по 100, 30 и 30 млрд рублей в 2022-2024 годах соответственно. Эти средства он должен будет направлять на реализацию программ поддержки радиоэлектронной промышленности. Это, как предполагается, позволит существенно поддержать количество реализуемых проектов в текущих экономических условиях.

Около 130 млрд рублей может получить "Ростех" (траншами по 30, 50 и 50 млрд рублей) - в виде имущественного взноса. Эти деньги госкорпорация должна будет потратить на организацию производства новых поколений ЭКБ, выпуск которых отсутствует в стране или находится на недостаточном уровне. Причем для такого рода деятельности предполагается разрешить привлекать разработчиков и производителей вне контура госкорпорации.

Кроме того, в ближайшие три года планируется выделить 120 млрд рублей на субсидирование части затрат на модернизацию и развитие производственных мощностей для радиоэлектронной продукции.

Еще по 30 млрд рублей Минпромторг предлагает направить на субсидирование части затрат на оплату труда высококвалифицированных специалистов, а также запуск программы субсидирования оборотных средств, в том числе предназначенных на пополнение предприятиями радиоэлектронной промышленности складских запасов сырья, материалов и комплектующих.

Помимо финансовых мер поддержки радиоэлектронной промышленности Минпромторг предусмотрел и нефинансовые меры. В их числе: формирование и утверждение перечня единственных поставщиков высокотехнологичной российской продукции для использования в госзакупках, введение отдельного порядка определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), заключаемого с единственным поставщиком с учетом информации о стоимости российской продукции.

Кроме того, одно из предложений Минпромторга предусматривает предоставление различных налоговых льгот для компаний и организаций, занимающихся разработкой или производством, или реализацией радиоэлектронной продукции собственной разработки. Для них предусмотрена пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций на уровне 3% и 0% (в части, зачисляемой в федеральный и региональный бюджеты соответственно), пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Также предлагается ввести налоговый вычет в объеме средств, направленных на разработку радиоэлектронной продукции, модернизацию или создание новых производственных мощностей.

Вопросами поддержки радиоэлектронной отрасли занимается не только Минпромторг.

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак также направил премьер-министру Михаилу Мишустину пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер и недружественных действий со стороны иностранных государств в области информационных технологий.

Эти инициативы предусматривают распространение на электронную промышленность мер по поддержке IT-отрасли (освобождении от уплаты налога на прибыль, льготная ипотека для сотрудников и т.д.). Кроме того, предлагается разработать специальные меры по выравниванию зарплат IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, обеспечить системную поддержку экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки.