Foxconn задумал построить завод в Саудовской Аравии за $9 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) ведет переговоры о строительстве завода в Саудовской Аравии, на котором будут выпускаться микрочипы, запчасти для электромобилей и прочая электроника, сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, инвестиции в завод составят около $9 млрд.

Переговоры стартовали еще в прошлом году, власти Саудовской Аравии ведут процесс due diligence и оценивают аналогичные проекты Foxconn в других странах. В свою очередь, компания рассчитывает на определенные преференции, включая финансирование, налоговые каникулы, а также субсидии на электроэнергию и водоснабжение.

Помимо Саудовской Аравии, Foxconn также рассматривает возможность размещения производственных активов в ОАЭ, говорят источники.