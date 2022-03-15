Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины согласовал проект решений для поддержки украинской экономики, чтобы обеспечить работу бизнеса и занятость людей там, где безопасность позволяет, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Первое - начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса - а это первая и вторая группа ФЛП (физлица-предприниматели - ИФ) - ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал глава государства в обращении, обнародованном в ночь на вторник.

Вторым основным положением Зеленский назвал максимальную дерегуляцию бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно - вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в пределах украинского закона", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что это только начальные два шага налоговой реформы.

"Продолжение следует", - добавил Зеленский.