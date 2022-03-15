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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Equinor прекратит торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor после объявления о начале процесса выхода из проектов в России приняла решение и о прекращении торговли российской нефтью.

"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - поясняет норвежская компания.

"Equinor имеет определенные договорные обязательства, вытекающие из договоров, заключенных до вторжения. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти. Две из них продаются клиентам в Азии. Третья - нафта - будет доставлена в хранилище Equinor. Четвертый сырьевой груз предназначен для нефтеперерабатывающего завода Монгстад в Норвегии", - уточняет НК.

"Прием этих грузов осуществляется в полном соответствии с действующими санкциями. Equinor продолжает работу по ответственному выходу из России, обеспечивая соблюдение всех применимых законов, включая санкции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце февраля совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в РФ и начать процесс выхода из российских совместных предприятий. Внеоборотные активы компании в РФ на конец 2021 года составляли $1,2 млрд.

Equinor работает в России более 30 лет, имеет соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью", в рамках которого компании осваивают месторождения на участках в Восточной Сибири. Также в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) она входит в консорциум, разрабатывающий часть Харьягинского нефтяного месторождения в НАО. Доля норвежской компании в нем составляет 30%. Помимо нее, в консорциум входят "Зарубежнефть-добыча Харьяга" с долей 40%, Total - 20% и "Ненецкая нефтяная компания" - 10%.

Equinor Норвегия Россия

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