Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении дополнительно $200 млн на оказание помощи Украине.

"Это в дополнение к $723 млн, мобилизованным для Украины и ее народа на прошлой неделе, из которых $350 млн уже были выплачены", - говорится в заявлении банка.

Нынешнее финансирование является частью пакета поддержки в размере $3 млрд, которые могут быть готовы в "ближайшие шесть-восемь недель", отметил банк.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на мероприятии, организованном изданием The Washington Post, заявил, что антироссийские санкции окажут на мировую экономику "даже большее влияние", чем действия России на Украине, отметив, что кризис повлияет на глобальное восстановление экономики после пандемии коронавируса и приведет к сокращению мирового ВВП.

В то же время, по его словам, можно ждать значительного увеличения поставок энергоносителей и продовольствия из других стран, а не из России и Украины, что может ослабить последствия скачков цен, вызванных нынешней ситуацией.

Малпасс предостерег от создания чрезмерных запасов товаров. "Правильная вещь, которую нужно сделать в нынешних обстоятельствах, - это не идти и покупать дополнительную муку или дополнительный бензин, а признать, что мир - это динамичная глобальная экономика, и она отреагирует. И этого будет достаточно, чтобы обойти все проблемы", - сказал он.

Банкир выразил надежду, что страны с развитой экономикой, такие, как Соединенные Штаты и Канада, обладают "достаточным потенциалом для значительного увеличения" поставок, чтобы "смягчить это падение" производства.

В совместном заявлении МВФ и Всемирного банка 2 марта говорилось, что группа ВБ готовит пакет поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с ускоренного предоставления как минимум $350 млн на поддержку бюджета с последующими $200 млн для поддержки здравоохранения и образования.